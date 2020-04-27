في اليوم الرابع من رمضان ..تعرف علي بؤر كورونا في المحافظات

، عملية عزل المشتبه في إصابته، ومن يعيشون في محيط أي حالة تثبت إيجابية حملها للفيروس، وهو ما دفع إلى عزل بعض القرى بعد ثبوت تواجد إصابات بكورونا بين القاطنين بها .

، ومن بين الإجراءات التي تتخذها المحافظات لمواجهة

تتخذ الدولة المصرية العديد من الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار





ونستعرض خلال التقرير التالى، القرى التى تم فرض العزل على أهاليها حتى الآن على مستوى الجمهورية ومن بينها:





مدينة بلقاس :





البداية كانت مع محافظة الدقهلية وتحديدا مدينة بلقاس التى سادت فيها مشاعر الحزن والقلق بعد وفاة اثنين بسبب إصابتهما بـ فيروس كورونا ومن ثم قام الأهالى بعزل أنفسهم خوفًا من المرض .









المدينة التي راح منها اثنان من أبنائها ضحية لهذا الفيروس –الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالوباء- حيث كشف "محمد صلاح" أحد أبنائها عمّا يدور داخل مدينة بلقاس قائلًا: "الخوف تسرّب للناس والقلق، كتير عزلوا نفسهم وقفلوا عليهم بيوتهم فترة الليل بقت صعبة جدًا، الحياة بعد ما كانت طبيعيه بنسبة 100% بقى فيها ركود وقلّت الحركة والخروج الطبيعى ووصلنا لـ 40%، مضيفًا، والله إحنا بلد كبيرة جدًا عددنا هيقرب من المليون والعزل ده مأثر فينا؛ عايزين نرجع للحياة .









حديث محمد لا يختلف كثيرًا عن حديث ابن بلدته "أحمد على"، الذي أكد كلامه قائلًا: "فى فترة النهار الحياة ماشية طبيعى والمحلات فاتحة عادى أما بالليل المحلات بتقفل إلا ما رحم ربى للضرورة والصيدليات اللى فاتحة طول اليوم طبعا بسبب الظروف اللى احنا فيها، بلقاس مركز كبير وصعب علينا اللى بنشوفه ده".





كفر الهياتم :





وفى الغربية وبعد ظهور حالات ايجابية بقرية كفر الهياتم فرضت الأجهزة الأمنية بالغربية ، حالة من الاستنفار والتأهب القصوى على مستوى مداخل ومخارج قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة، عقب ظهور ما يقرب من 10 حالات إيجابية والإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد ، وهو ما دفع مسئولي الجهات المعنية إلى إغلاق جميع مداخل القرية وعزل أهلها وذويها لمدة أسبوعين على الأكثر داخل منازلهم لتأمين حياتهم.









فى السياق ذاته، أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، تعليماته إلى اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بتشكيل غرفة عمليات وطوارئ على أعلى مستوى لمتابعة تطورات انتشار عدوى كورونا بين صفوف أهالي القرية بسبب إصابة نجلها والذي يعمل مديرا لأحد مطاعم البيتزا الشهيرة بطنطا.





وشدد محافظ الغربية فى تعليماته على ضرورة التزام جميع مسئولي الوحدات المحلية القروية بتطبيق ساعات الحظر المنزلي وإغلاق جميع المحلات التجارية والمطاعم والمولات والحدائق العامة حفاظا على أرواح المواطنين وإلزامهم بالعزل المنزلي خلال ساعات الحظر من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 6 صباحا.





فى المقابل، باشر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، دوره بتكليف أطباء العلاج الحر والطب الوقائي بأهمية نشر التصدي السريع بالتوجه والاستجابة الفورية إلى قرية الهياتم بمركز المحلة لتنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .





وشدد وكيل الصحة على مراقبة الأغذية بالانتشار داخل قرية الهياتم لأخذ عينات من المياه والأغذية لفحصها بالمعامل المركزية التابعة لمديرية الصحة .





وبدأ أعضاء فريق من إدارة الطب الوقائي بالمديرية تحت إشراف الدكتورة أماني الحبشي، في تنفيذ خطة الحجر الصحي لقرية الهياتم وتقسيمها لمربعات حسب الزيادة السكانية، وذلك لانتشار فرق الترصد لتنفيذ المسح الطبي اليومي.





كما أجرى الفريق دوره من خلال المرور على أكثر من 25 منزلا، ومناظرة المخالطين للحالات المصابة بـ فيروس كورونا المستجد وشرح الإرشادات الوقائية ونشر ملصقات التوعية الصحية بالقرية.





وطالب أعضاء الفريق أهالي القرية بالالتزام بالعزل المنزلي، واتباع التعليمات، والاهتمام بالتطهير المستمر، وإذا ظهرت أعراض عليهم أو أحد ذويهم المخالطين لهم أو المقيمين معهم، يجب الإبلاغ مع التزام المنزل لحين توجيههم لإجراء الفحوصات اللازمة.









6 عمارات سكنية فى بورسعيد :





وفى بورسعيد لم يجد اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مفرا من إصدار قرار بعزل سكان 6 عمارات سكنية وغلق مستشفى بمختلف أحياء المحافظة للسيطرة على تداعيات فيروس كورونا المستجد .





جاء قرار المحافظ بوضع قاطني تلك العقارات لمدة 14 يوما تحت الإقامة الجبرية بعد ظهور حالات إيجابية بتلك العمارات السكنية، والتأكد من مخالطة السكان لتلك الحالات كإجراء احترازى للوقاية من انتشار الفيروس اللعين .









وتضمن القرار الذي حصل "صدى البلد" على صورة ضوئية منه، غلق عقارين بحي الضواحي متمثلين في مدخل 2 بعمارات مبارك وعمارة الوفا بشباب الخريجين، كما شمل القرار غلق عقار بحي الزهور بمنطقة عمر بن الخطاب عمارة 37

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وأخذ حي العرب النسبة الأكبر من الإجراءات، حيث شمل عمارة الكهرباء بشارع محمد علي والنصر والعقار رقم 63 بشارع عبد السلام عارف ورياض وعمارة معمل اللواح بشارع الثلاثيني أمام سينما مصر والعقار الواقع به مستشفى الصفا بشارع محمد علي والثلاثيني، بالإضافة إلى المستشفى .









قرية شرانيس:





أما فى المنوفية فقد أصدرت المحافظة قرارا بوضع منطقة بقرية شرانيس التابعة لمحافظة المنوفية تحت الحجر الصحي بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا فيها، وتم إغلاق المنطقة بالكامل ومنع خروج أو دخول أحد لمنع انتشار الفيروس .









وشهدت القرية إصابة 5 من أبنائها بفيروس كورونا المستجد والإصابات شملت رب أسرة وزوجته واثنين من أبنائه وزوجة أحدهم حيث ثبت إيجابية التحليل وتأكد إصابتهم بالفيروس القاتل .









وعلى الفور تم عمل حصر فوري للمخالطين للحالات المصابة ووضعهم تحت الحجر الصحي بمنازلهم وتم أخذ عينات منهم لاجراء التحاليل الطبية اللازمة لهم للتأكد من إصابة أحدهم من عدمه .









فيما شهدت القرية تواجد بعض القوات الأمنية علي المنطقة الموضوعة تحت الحجر الصحي لمنع أحد من الدخول إليها .









عزبة أبو ربيع:





وفى الاسماعيلية فرضت الأجهزة الأمنية المختصة بمحافظة الإسماعيلية عزلا ذاتيا بعزبة أبو ربيع بالسبع آبار شرقية، بعد اصابة عامل بأحد المطاعم الشهيرة وزوجته بـ فيروس كورونا .









وفرضت علي العزبة التابعة لمركز الإسماعيلية، سياجا أمنيا، وأغلقت جميع المداخل والمخارج المؤدية لها. كما خصص للعزبة المنكوبة، إعانات وحصص تموينية وخبر بدون مقابل، تم توفيره بالتنسيق مع الجهات التنفيذية وتوزيعه علي الأهالي .









قرية المعتمدية





أ علنت محافظة الجيزة، فرض حجر صحي على قرية المعتمدية التابعة لمركز كرداسة اعتبارًا من 7 ابريل الجاري بناءً علي التعليمات الواردة من وزارة الصحة ولمدة أربعة عشر يومًا حرصا على سلامة المواطنين ، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.









وأكدت محافظة الجيزة، في بيان، اتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل سبل المعيشة لأهالي القرية وتشمل توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وأيضًا ألبان أطفال للمنازل وتوفير سيارات إسعاف لنقل أي حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات، فضلًا عن توفير متطوعين من داخل القرية لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.









وفي هذا الإطار فقد كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مديريات " التموين – التضامن – الجمعيات الأهلية"؛ لتوفير كافة السلع التموينية والخبز والخضروات والفاكهة وكذا توفير منافذ من سيارات شباب الخريجين و اليوم الواحد بها كافة متطلباتهم.





وتعمل المحافظة وكافة أجهزتها على توفير أي متطلبات أخرى للقرية وبما يلبي أي احتياجات للمواطنين فورًا.





عزبة ابو صبيح



