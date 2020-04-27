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رياضة

ميدالية ذهبية ل سلمى خالد فى أول بطولة جمهورية للتايكوندو بومزا – اونلاين

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:28 م
سلمى خالد
سلمى خالد
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القسم الرياضى
حققت اللاعبة الدجلاوية  سلمى خالد،  بطلة أندية وادي دجلة، ومنتخبنا الوطني للتايكوندو، إنجازًا رياضيًا، بحصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية في أول بطولة جمهورية للتايكندو بومزا أونلاين.

وتعد هذه البطولة هي الأولى من نوعها في كل الرياضات. وهي إحدى سلسلة بطولات البومزا الاونلاين الرسمية التي ينظمها الاتحاد لاختيار عناصر المنتخب القومي والتي أقيمت خلال الفترة من 22 إبريل حتى 24 إبريل 2020. وقد حققت الدجلاوية المركز الأول ضمن منافسات الناشئين والناشئات.

وتعد البطولة وسيلة جيدة للوقوف علي اللاعبين المميزين في كل الأعمار السنية كما تساعد كثيرا الأجهزة الفنية في الاختيار العناصر الجيدة  لتكوين المنتخب القومي خاصة مع احتمال قيام الاتحاد الدولي فور انتهاء الحظر الدولي الحالي بتحديد ميعاد جديد لبطولة العالم في البومزا و التي تم تأجيلها كإجراء احترازي لمواجهة جائحة الكورونا.

كما ان هذه البطولات فرصة جيدة للاعبين للتواصل مع مدربيهم ايضا عبر الإنترنت حيث يمكن للمدرب متابعة اداء اللاعب و توجيه ارشادات له عبر وسائل التواصل ايضا.

وكانت الدجلاوية سلمى خالد قد حصلت على ميداليتين، الفضية عن فوزها بمنافسات “البومزا” الفردية، وبرونزية أخرى عن منافسات “البومزا” الجماعىة، خلال مشاركتها في أخر بطولة عالم للتايكوندو للناشئين تحت سن 17 سنة، والتي أقيمت في الفترة في شهر أكتوبر 2019، بمدينة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر.
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