في ختام تعاملات الاثنين.. 300 مليون جنيه خسائر بالبورصة المصرية.. مبيعات المستثمرين تدفعها للتهاوي.. ومعدلات السيولة بالسوق تقترب من مستوى نصف مليار جنيه

البورصة تخسر 300 مليون جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

ارتفاع مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تباين مؤشراتها وسط ارتفاع مؤشر الأسهم المتوسطة منفردا.





وتراجع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنحو 300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 564.5 مليار جنيه.





وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.01% مسجلا مستوى 10376 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 3.63% مسجلا مستوى 10591 نقطة.





فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% مسجلا مستوى 1187 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.25% مسجلا مستوى 1118 نقطة.





ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات منتصف ايام الأسبوع والمحدد اليوم، ليصعد مؤشرها الرئيسي EGX30 عند 10.411.58 نقطة بنسبة ارتفاع سجلت 0.33% بقيمة 10.462 مليون جنيه.

وسجل مؤشرEGX100 للشركات المتوسطة ارتفاع عند 1120.21 نقطة بنسبة 0.23% بقيمة تداول بلغت 1.125 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر EGX70 مسجلا 16.86 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 3.17% ، بقيمة بلغت 1.201 مليون جنيه.

أما مؤشر EGX50 فوصل عند 10.66 نقطة بنسبة 0.67% بقيمة تداول بلغت 1.606 مليون جنيه.

وبلغت جملة التداولات 33.6 مليون ورقة مالية بقيمة 70.2 مليون جنيه

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأثنين ثاني جلسات الأسبوع وسط ارتفاع مؤشر الأسهم المتوسطة منفردا وتراجع مؤشرا الأسهم القيادية الأوسع انتشارا.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30 الذي يحدد أكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.42% مسجلا مستوى 10333 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة بنسبة 0.27% مسجلا مستوى 1188نقطة.

وتراجع مؤشر ايجي اكس 100 الأوسع انتشارا بنسبة 0.24% مسجلا مستوى 1117 نقطة وكذا مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 0.41% مسجلا 1588 نقطة.





واقتربت معدلات السيولة بالسوق من مستوى نصف مليار جنيه بعد التداول على 250 ألف سهم وتنفيذ 20 ألفا و 876 عملية تداول.