AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

في ختام تعاملات الاثنين.. 300 مليون جنيه خسائر بالبورصة المصرية.. مبيعات المستثمرين تدفعها للتهاوي.. ومعدلات السيولة بالسوق تقترب من مستوى نصف مليار جنيه

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:30 م
البورصة
البورصة
Advertisements

البورصة تخسر 300 مليون جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

ارتفاع مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

 

اختتمت البورصة المصرية،  اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تباين مؤشراتها وسط ارتفاع مؤشر الأسهم المتوسطة منفردا.


وتراجع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنحو 300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 564.5 مليار جنيه.


وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.01% مسجلا مستوى 10376 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 3.63% مسجلا مستوى 10591 نقطة.


فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% مسجلا مستوى 1187 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.25% مسجلا مستوى 1118 نقطة.


ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات منتصف ايام الأسبوع والمحدد اليوم، ليصعد مؤشرها الرئيسي EGX30 عند 10.411.58 نقطة بنسبة ارتفاع سجلت 0.33% بقيمة 10.462 مليون جنيه.

 

وسجل مؤشرEGX100  للشركات المتوسطة ارتفاع عند 1120.21 نقطة بنسبة 0.23% بقيمة تداول بلغت 1.125 مليون جنيه.

 

وارتفع مؤشر EGX70  مسجلا 16.86 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 3.17% ، بقيمة بلغت 1.201 مليون جنيه.

 

أما مؤشر EGX50 فوصل عند 10.66 نقطة بنسبة 0.67% بقيمة تداول بلغت 1.606 مليون جنيه.

 

وبلغت جملة التداولات 33.6 مليون ورقة مالية بقيمة 70.2 مليون جنيه

 

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأثنين ثاني جلسات الأسبوع وسط ارتفاع مؤشر الأسهم المتوسطة منفردا وتراجع مؤشرا الأسهم القيادية الأوسع انتشارا.

 

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30 الذي يحدد أكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.42% مسجلا مستوى 10333 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة بنسبة 0.27% مسجلا مستوى 1188نقطة.

وتراجع مؤشر ايجي اكس 100 الأوسع انتشارا بنسبة 0.24% مسجلا مستوى 1117 نقطة وكذا مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 0.41% مسجلا 1588 نقطة.


واقتربت معدلات السيولة بالسوق من مستوى نصف مليار جنيه بعد التداول على 250 ألف سهم وتنفيذ 20 ألفا و 876 عملية تداول.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البورصة تسترد 11.1 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تراجع مؤشر البورصة 2% في مستهل تعاملات اليوم

تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء

تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة تخسر 300 مليون جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

ترشيحاتنا

الساحر الأوروجويانى .. صن داونز يحسم مصير الصفقة التبادلية مع الأهلي

في عيد ميلاد أحمد زاهر ..تعرف على المرض الخطير الذي تعافي منه

مدير تعاقدات الاهلي السابق: صالح جمعة يقترب من الزمالك فى الميركاتو الصيفي

بنطلون ياسمين صبرى وحذاء غادة عادل.. دلائل تفضح فبركة برنامج رامز جلال.. تفاصيل

15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين صبري

شمس الكويتية تكشف فبركة برنامج رامز مجنون رسمى وتفضح ضحاياه | تفاصيل

AdvertisementS

اول قرار إلزامي بارتداء الكمامة في مصر.. تفاصيل

سعر غير متوقع لحقيبة ياسمين صبرى فى برنامج رامز جلال .. صور

محافظ الشرقية: عزل 232 أسرة تضم 960 مواطنا خالطوا مصابي كورونا

هيمشي من منصبه.. نجم الزمالك يكشف تفاصيل حلقة رامز مجنون رسمي الممنوعة من العرض

أخبار ياسمين صبري.. بنطلونها يفضح فبركة رامز مجنون رسمي.. وسعر غير متوقع لحقيبتها

بينهم 26 مصريا.. الكويت تسجل 213 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ فيروس كورونا

رد قاسٍ من على جمعة على زاهي حواس بسبب سيدنا إدريس وأبو الهول: سقطة ومحاولة للعودة

فى عيد ميلاد سناء يوسف.. عمرها الحقيقى وقصة التعدى على خادمتها جنسيا

منها رسالتان إلى بشار الأسد .. مراسلات زعيم كوريا الشمالية تكشف لغز اختفائه

في اليوم الرابع من رمضان ..تعرف علي بؤر كورونا في المحافظات

هل يمكن إعادة فتح المساجد مع مراعاة التباعد الأجتماعى.. البرلمان يجيب

بنطلون ياسمين صبرى وحذاء غادة عادل.. دلائل تفضح فبركة برنامج رامز جلال.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتائج فحوصاتها إيجابية بدون أعراض.. حالة محيرة لعارضة أزياء مصابة بـ كورونا

جددي سفرتك في رمضان.. طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش

بدافع التسلية.. مراهقة تجبر كلبا على شرب الكحول.. والشرطة تلقي القبض عليها