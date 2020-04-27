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أخبار البلد

مكتبة الإسكندرية تصدر كتابًا وثائقيًّا عن المقر البابوي للكنيسة القبطية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:55 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الدكتور سامح فوزى والمستشار فادي الحبشي موفدين من قبل الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية وذلك لتقديم النسخة الأولى من كتاب "المقر البابوى للكنيسة القبطية الارثوذكسية" والذي أصدرته المكتبة كمرجع تاريخي موثق.


وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن قداسة البابا تواضروس تواصل خلال المقابلة تليفونيًّا، مع الدكتور مصطفى الفقي مقدمًا له الشكر على إصدار هذا العمل الموسوعي القيم.


كان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام لكنائس المنيا وأبو قرقاص، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس،.


وقدم الأنبا مكاريوس التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني  بمناسبة عيد القيامة المجيد، نيابة عن مجمع الآباء كهنة الإيبارشية، والرهبان والراهبات، والمكرسين والمكرسات، والأراخنة، وجميع المؤسسات القبطية، ولجان الكنائس، والخدام والخادمات، وجميع أفراد الشعب.


واطمأن قداسة البابا تواضروس الثاني على أبنائه في الإيبارشية، وسير الأمور الرعوية، وبعث لهم التهنئة بالعيد، متمنيًا أن تزول محنة الوباء سريعًا، وتعود الأمور إلى طبيعتها.

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