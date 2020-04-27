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أخبار العالم

بريطانيا تسجل أدنى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ شهر

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:54 م
بريطانيا تسجل أدنى
بريطانيا تسجل أدنى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ شهر
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شيماء مصطفى
سجلت بريطانيا، اليوم الاثنين، 350 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات، ما رفع إجمالي الضحايا لـ 21106.

ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، يعتبر عدد الوفيات هذا هو أدنى حصيلة يومية سجلتها بريطانيا منذ 4 أسابيع.

وأعلنت إنجلترا، اليوم الاثنين، تسجيل 329 وفاة جديدة في المستشفيات جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبذلك يرتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا في إنجلترا إلى 18.420 حالة.

فيما سجلت اسكتلندا 13 حالة وفاة، بينما تم تسجيل 8 حالات وفاة في ويلز، ولم تعلن أيرلندا الشمالية أرقامها بعد.

وكشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل ثلاثة ملايين إصابة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات قد تجاوز 207  آلاف حالة وفاة حتى الساعات الأولى من اليوم، الاثنين.

وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 3,012,387 حالة حول العالم.

كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ  207,885 حالة وفاة على مستوى العالم.

أضافت أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ 888,073 شخصا.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا مع تسجيل 55415 وفاة من بين 987 ألف إصابة، تليها أسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.
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