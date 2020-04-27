مسلسل البرنس الحلقة 3 تجتاح تويتر

ملخص الحلقة الثالثة لمسلسل البرنس

يجمع فتحى، أشقائه لعمل توكيلات، من أجل بيع المنزل لجمال، والحصول على 10 مليون جنيه وشقق مقابل ذلك، كما طلب من رضوان الجلوس معه من أجل الحسابات، ليرد رضوان أنه لن يستطيع أحد بيع شئ لأن والدهم باع له كل شئ.

يجمع فتحى، أشقائه لعمل توكيلات، من أجل بيع المنزل لجمال، والحصول على 10 مليون جنيه وشقق مقابل ذلك، كما طلب من رضوان الجلوس معه من أجل الحسابات، ليرد رضوان أنه لن يستطيع أحد بيع شئ لأن والدهم باع له كل شئ.

مواعيد عرض مسلسل البرنس

ويعرض مسلسل "البرنس" يوميا على قناة "dmc" فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء، ويعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الثانية صباحا.





فريق عمل مسلسل البرنس