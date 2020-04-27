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أخبار العالم

الصحة العالمية: نهاية كورونا بعيدة.. وتخفيف إجراءات الإغلاق كارثة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:00 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن نهاية وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لا تزال بعيدة، وهناك وقت طويل لمكافحته.

وقال "أدهانوم"، إن التوصل للقاح ضد فيروس كورونا يتطلب تعاونا دوليا.

وحذرت المنظمة من أنه إذا خففت الدول من إجراءاتها للحد من تفشي كورونا فإنها ستعود مبكرا إلى نقطة البداية، مشددا على أن التخفيف من إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا يجب أن يتم ببطء وبطريقة محسوبة.

وأضاف تيدروس أنه تم العمل على تسريع تطوير لقاح لفيروس كورونا بسبب العمل السابق الذي قامت به منظمة الصحة العالمية وشركاؤها على مدى عدة سنوات بشأن لقاح فيروسات كورونا الأخرى.

وتابع: أنه على الرغم من أن أرقام فيروس كورونا كبيرة ويتسبب في خسائر فادحة، فإن منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق بالغ إزاء تأثير الوباء على الخدمات الصحية الأخرى وخاصة المقدمة للأطفال.

وواصل "يذكرنا النجاح في تطوير عقاقير ولقاحات فعالية ضد إيبولا بالقيمة الهائلة لهذه الأدوات، والقوة الهائلة للمواطنين والتعاون الدولي لتطويرها".

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