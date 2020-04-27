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رياضة

بيب بيب وليد زي الخطيب .. حريف الأهلي يروي تفاصيل مباراة الرجاء ويؤكد: الأهم في مسيرتي ..فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:30 م
وليد صلاح الدين نجم
وليد صلاح الدين نجم الاهلي السابق
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حسن العمدة
كشف وليد صلاح الدين نجم الاهلي السابق ومدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري ، عن اهم محطه فى مسيرته الكروية مع النادي الاهلي .

وأكد صلاح ، عبر قناة اون تايم ، أن من اهم المباريات بالنسبة لي كان مباراة الرجاء المغربي في نهائي البطولة العربية 1996 وتعد الأهم في تاريخي .

وشدد صلاح ، علي ان جمهور الاهلى  فى مباراة الرجاء ، قام بالهتاف لي عقب نزولي ارض الملعب ، " بيب بيب وليد زى الخطيب " .

واكمل ، ان ثقة جمهور الاهلي والاغاني الهتافات التي كانوا يرددونها تجاهي هي  سر تفوقي من البداية ، لآن اهم شئ لدي اللاعبين الثقة .

واختتم وليد صلاح الدين ، تصريحاته ، فزنا بالمباراة وتوجنا بالبطولة ، وكنا نواجه مشكلة فى خط الهحوم بعد اصابة حسام حسن وانضمام فليكس الي منتخب غانا وتأخر فى العودة ، وواجه عقوبه وقتها .
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