بسبب كورونا .. إلغاء الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي فى ولاية نيويورك

أعلنت السلطات في ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الاثنين، إلغاء الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي التي كان من المقرر إقامتها يوم 23 يونيو بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ألغى مسؤولو نيويورك الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي في الولاية، واصفين التصويت بأنه مثل "مسابقة جمال" ولا تستطيع الولاية تحمله في مواجهة وباء كورونا.





جاءت الخطوة التي اتخذها الديمقراطيون في نيويورك، في أعقاب إعلان السيناتور بيرني ساندرز بالتنازل عن الترشح للرئاسة لنائب الرئيس السابق جو بايدن، مما جعل الانتخابات التمهيدية غير ضرورية.





وبسبب قرار المجلس، لن يحتاج الناخبون في حوالي 20 مقاطعة الخروج إلى صناديق الاقتراع في 23 يونيو.





وكان حاكم نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، أعلن اليوم الاثنين، عن تسجيل 337 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.





وأضاف كومو، أن "السلطات تتخذ نهجًا إقليميًا لإعادة فتح الولاية بشكل تدريجي"، مؤكدًا أنه "كل ولاية تواجه حقائق خاصة بها".





وقرر كومو تمديد القيود العامة في معظم أنحاء الولاية، مشددا على أن "حماية صحة المواطنين تأتي بالدرجة الأولى".





وبعد حصيلة الوفيات التي سجلتها نيويورك خلال الـ 24 ساعة الماضية، واصلت الولاية تسجيل انخفاض في الضحايا جراء كورونا.



