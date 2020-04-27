تحذير مهم من وزير الصحة السعودي بشأن فيروس كورونا

حذر وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة من التهاون في مواجهة خطر جائحة فيروس كورونا التي تضرب المملكة منذ فترة، قائلا "إن رفع منع التجول جزئيا لا يعني زوال الخطر".
ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال وزير الصحة السعودي "أؤكد أن الخطر مازال قائما، فالفيروس ينتشر في مختلف دول العالم، ومازال متواجدا لدينا، وفي جميع مناطق المملكة".
كان الدكتور محمد العبد العالى، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أعلن تسجيل 1289 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ليرفع عدد المصابين إلى 18811، منوها بشفاء 174 حالة جديدة ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 2531.
وأضاف المتحدث باسم الصحة السعودية فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، أنه لم يثبت حتى الآن أى لقاح أو علاج ناجع للفيروس، مشيرا إلى أن كل البؤر المحتملة للفيروس تخضع للمسح النشط.
وكشف متحدث الصحة السعودية، عن 5 حالات وفاة جديدة ليصل مجموع الوفيات إلى 144.
ودعا المتحدث باسم الصحة السعودية إلى أهمية الاستمرار فى اتباع توصيات التباعد الاجتماعى، ومواصلة استخدام تطبيق "موعد" للحصول على التقييم الذاتي اليومي.