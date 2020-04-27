تحذير مهم من وزير الصحة السعودي بشأن فيروس كورونا

حذر وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة من التهاون في مواجهة خطر جائحة فيروس كورونا التي تضرب المملكة منذ فترة، قائلا "إن رفع منع التجول جزئيا لا يعني زوال الخطر".









ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال وزير الصحة السعودي "أؤكد أن الخطر مازال قائما، فالفيروس ينتشر في مختلف دول العالم، ومازال متواجدا لدينا، وفي جميع مناطق المملكة".



