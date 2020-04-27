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أخبار العالم

البيت الأبيض يتراجع عن قراره: ترامب يعقد مؤتمره الخاص بـ كورونا اليوم

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:55 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين، لمناقشة القرارات الجديدة بشأن اختبار فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، إن ترامب يخطط لإطلاع الشعب الأمريكي على الإرشادات الجديدة وإعلانات فتح الاقتصاد والبلاد مرة أخرى.

جاء هذا الإعلان بعد أكثر من ساعتين من إلغاء البيت الأبيض المؤتمر الصحفي اليومي لـ ترامب وفريق عمله حول آخر تطورات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت الصحيفة الأمريكية إن البيت الأبيض لديه إرشادات جديدة وقرارات أخرى حول فتح أمريكا بأمان مرة أخرى، وسط تفشي فيروس كورونا.

ومن غير الواضح ما إذا كان الرئيس سيستقبل أية أسئلة من الصحفيين في مؤتمر اليوم أم لا.

يأتي ذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض اليوم الإثنين إلغاء المؤتمر الصحفي اليومي حول آخر تطورات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس ترامب هجومه على الإعلام والحزب الديمقراطي، عبر حسابه على تويتر.

وشهد المؤتمر العديد من المشادات الكلامية بين ترامب وعدد من المراسلين في البيت الأبيض بشأن أسئلتهم الحادة.
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