بالأحمر الناري.. سيرين عبد النور تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

View this post on Instagram

شكرًا لمحبتكم ❤️ نحنا مستمرّين معكن طيلة شهر #رمضان المبارك ، ما تنسو تابعونا الليلة كمان رح نشوفكن وبتشوفونا الساعة 1:00 بتوقيت #السعودية #رمضان_كريم #رمضان_يجمعنا #سهرانين_معاكم_بالبيت @mbc1