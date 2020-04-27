بالأحمر الناري.. سيرين عبد النور تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة









تألقت سيرين عبد النور فى الصور بإطلالة أنيقة من أختيار الاستايلست سيدريك حداد، حيث ارتدت جاكيت رياضيا باللون الأحمر و نسقت معه بنطلون من نفس اللون مما كشف عن رشاقتها.





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وانتعلت حذاء أنيقا و جذابا ذا كعب عالى باللون البيج، وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية.









ووضعت سيرين عبد النور مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة متناسقة مع إطلالتها.



