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نقيب التمريض تطالب بتسجيل المتوفين من الممرضين بسبب كورونا ضمن الشهداء

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:35 م
الاطقم الطبية
الاطقم الطبية
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محمود محسن
 أكدت كوثر محمد نقيب التمريض، أن  الممرض الذي توفي نتيجة إصابته بـ فيروس كورونا هو من أسس مستشفى النجيلة وعمل بها وكان من الملتزمين في العمل.

وأضافت كوثر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية العربية الحدث، أن الممرض عمل في العزل بمستشفى النحيلة وظهرت عليه الأعراض من ٣ أيام وتوفي بعد ذلك.

 وتابعت نقيب التمريض: لدينا ٣٠٠ ألف ممرض وممرضة منهم ٢٢٠ ألف ممرض بالقطاع الحكومى ولدينا ٢٧ مستشفى بـ ٢٧ محافظة.

 وأشارت إلى أن هناك ٣ آلاف ممرض يعملون في مواجهة كورونا بمستشفيات العزل مؤكدة أن أكثر من ٥٠ ممرضا مصابين بكورونا الآن والعشرات تم شفاؤهم.

 وقالت نقيب التمريض إن قطاع التمريض يعانى من مشكلات كبيرة أهمها المالية، مضيفة:" جهزنا لأسرة الممرض المتوفى ٢٠ ألف جنيه وأطالب الدولة باحتساب من يتوفى بالتمريض من الشهداء".
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