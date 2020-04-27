أحمد كريمة: نبي الله إدريس لا علاقة له بالأهرامات وأبو الهول

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الأحاديث النبوية الواردة فى نبى الله "إدريس"، أكدت أنه أول من خط بالقلم وخاط الثوب، ولكن لم تتضمن أنه بنى الأهرامات أو له علاقة بأبو الهول، مشددًا على أن اسم نبى الله لدى أهل الكتاب هو "أخنوخ".

وأضاف "كريمة"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن النبى أدريس عاش فى أقصى صعيد مصر مع بداية الخليقة أى قبل التاريخ وكان من الحكماء وهو أقدم الأنبياء على أرض مصر، مشيرًا إلى أنه رفع من الأرض وفق النص القرآن الكريم ولم يمت ويدفن بها.

وأكد أستاذ الفقة المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن المصريين القدماء هم من شيدوا الأهرامات وهذا يرد على ما تزعمه إسرائيل ومحاولتها سرقة التاريخ المصرى، وتابع:" الأهرامات مصرية فرعونية وإسرائيل تحاول سرقة التاريخ المصرى وتدعى أنهم من بنوا الأهرامات".



