سحورك عندنا .. بيض أومليت وعدس بجبة وزبادي ولبن رايب

تقدم "صدي البلد" يوميا وجبة سحور غير تقليدية بمكونات مختلفة، حتى لا يمل الصائم من تناول الفول والأجبان يوميا ومع هذه الاختيارات لابد من الاهتمام بتقديم الخضروات وخصوصا الورقية والبروتين في هذه الوجبة لتؤمن للجسم المياه والطاقة اللازمة في نهار اليوم التالي.





سحور اليوم مكون من بيض بالجبن وخليط الجبن بالأعشاب والثوم، حيث يحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف، التي تساعدك على تحمل الصيام، وإشباع جسدك بالطاقة، وتحمل العطش طوال فترة الصوم.













الشيف نجلاء الشرشابى تقدم طريقة عمل بيض بالجبنة الاومليت.





مقادير بيض أومليت بالجبنة:





4 بيضات

4 ملاعق كبيرة دقيق

نصف كوب لبن

نصف كوب جبنة قريش

3 ملاعق كبيرة جبنة رومي مبشورة

جبنة موتزاريلا مبشورة

ملح









فلفل أسود

سمنة

خبز للتقديم





طريقة تحضير بيض أومليت بالجبنة





* يخلط البيض والدقيق واللبن والجبنة الرومى والقريش والملح والفلفل الأسود

* يقلب الخليط ويصب فى طاسة بها السمنة

* يضاف على الوجه الجبنة الموتزاريلا

* يغطى الخليط حتى تمام النضج

* يقدم البيض بالجبن مع الخبز.





طريقة عمل العدس بجبة للشيف نجلاء الشرشابي ..













1- في قدر على النار، حمي الزيت.









2- قلي البصل المفروم مع رشّة من الملح وقلبي حتى يكتسب لونًا ذهبيًا.









3- إفرمي الثوم والفلفل الأخضر الحار مع الكمون والشطة ورشّة من الملح.









4- ضعي جزء من الخليط السابق فوق البصل وقلّبي لدقائق.





5- أضيفي العدس ثمّ عصير الطماطم والصلصة والقليل من الماء.









6- أتركي الخليط على النار حتى تمام النضوج.









7- أضيفي المعكرونة الشعرية فوق القدر واتركي المحتوى لدقائق إضافية على النار.









8- أضيفي الجزء المتبقي من خليط الفلفل الأخضر الحار والثوم والتوابل إلى العدس.





9- قلّبي المكونات جيدًا ثمّ قدمي الطبق ساخنًا.











