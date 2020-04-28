10 آلاف جنيه قسط شقق جنة وخصم 8% من السعر للسداد الفورى

قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير إمكانية تقسيط شقق جنة للإسكان الفاخر التى بدأت طرحها يوم الأحد الماضي للوحدات الغير جاهزة للاستلام بقسط ربع سنوى 10 آلاف جنيه، حتى موعد الاستلام، والالتزام بالتقسيط على 5 أو 7 سنوات لكامل قيمة الوحدة وفقا لاشتراطات الهيئة.





والوحدات المتاحة تقع بمدن "القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة ، والمنصورة الجديدة، والشروق ، والشيخ زايد، و6 أكتوبر ".





كما أتاحت الهيئة التقدم بطلب للحاجز لطلب التقسيط على مدة تصل إلى 20 عام بنظام التمويل العقارى وفقا لمبادرة البنك المركزى لدعم نشاط التمويل العقارى بفائدة مخفضة 10%.





وفى حالة السداد الفورى لكامل قيمة الوحدة خلال شهرين بعد الحجز يتم خصم 8% من كامل قيمة الوحدة.





ويبدأ سعر المتر من نحو 8 آلاف جنيه بحتى 12 ألف جنيه لأغلى سعر للمتر بمدينة الشيخ زايد، خلاف 5% قيمة وديعة الصيانة ، والرسوم الإدارية ومصاريف مجلس الأمناء .