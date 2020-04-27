هبة مجدي تشعل السوشيال ميديا بصورة لها مع ياسمين صبري ونهال عنبر.. شاهد

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بصورة جديدة لها من كواليس مسلسلها الرمضاني فرصة ثانية الذي تشارك في بطولته.

وظهرت هبة مجدي بالصورة مع الفنانة نهال عنبر وياسمين صبري وعلقت عليها قائلة: " تفتكروا مريم هتعمل ايه؟ هتفضل المغلوب على أمرها؟ #فرصة_تانية".



ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، هبة مجدي ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي