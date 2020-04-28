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توك شو

حسن شاكوش: لما بشتغل في الأفراح «الشيك» بحس إن دماغهم غير دماغي.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:00 ص
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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هاني حسين
قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش: "لما بشتغل وسط ناس شبهي بشعر بسعادة كبيرة ".

وأضاف حسن شاكوش في حواره مع إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس": "عندما أشارك في الأفراح «الشيك» بحس ان دماغهم غير دماغنا وبحس اننا مش راكبين على بعض".

وفي سياق آخر قال حسن شاكوش، إنه يمتلك  اغاني تسببت في شهرته قبل العمل مع  مطرب المهرجانات حمو بيكا، مضيفا:" حمو بيكا طلب العمل معي وبدأنا في العمل سويا  وبدأنا بمهرجان وداع يا دنيا وداع، ومفيش حد عمل التاني ".

وتابع حسن شاكوش:"  حمو بيكا خرج في فيديوهات لمهاجمتي، وأي حد ممكن يسخن حمو بيكا وهو شخصية غلبانة".

وأكمل حسن شاكوش:"  حمو بيكا بيقول أي كلام بشكل تلقائي  وبشوف فيديوهاته بضحك".
رنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامة بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.
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