للتأكد من سلامتهم..قياس درجات الحرارة للأئمة والمؤذنين قبل دخول المسجد الحرام

تتولى وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، قياس درجات الحرارة أثناء الدخول إلى المسجد الحرام، ويتم ذلك للأئمة والمؤذنين وجميع رجال الأمن وموظفي الرئاسة والعاملين للتأكد من سلامتهم.

ويأتي هذا الفحص ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وباء كورونا في أوساط العاملين بالمسجد الحرام، مع الأخذ بعين الاعتبار لكل ما سبق القيام به من إجراءات احترازية من قِبَل الرئاسة العامة وكافة الجهات المعنية.

ويشهد الحرم المكي عددًا من الإجراءات التي تهدف إلى منع انتشار الفيروس، وتكثيف عمليات التعقيم على مدار الساعة، إضافةً إلى حزمة من الإجراءات الوقائية.

وأعلنت المملكة العربية السعودية رصد وتسجيل 1289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، بعدد من المدن، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 18811 حالة. ومن بين هذه الحالات توجد حاليًا 16136 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 117 حالة حرجة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 174 حالة ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 2531 حالة، فيما سجل عدد 5 وفيات جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 144 حالة وفاة.