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مرأة

7 نصائح للتغلب على العطش في نهار رمضان

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

يعانى الكثير من الأشخاص في فترة الصيام خلال شهر رمضان الكريم، من مشكلة العطش وعدم معرفة التغلب عليها، لذا قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، بعض النصائح لمعرفة كيفية التغلب على العطش فى الصيام.

 1/ لا تنسى شرب كميات كافية من المياه وخاصة ما قبل الوجبات

2/ قلل الملح وتجنب الموالح مثل المخللات، والزيتون.

3/ تجنب المشروبات التي تحوي الكافيين مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية. فالكافيين مدر للبول ويحفز على فقدان الماء أسرع من خلال التبول

4/ تناول الخضراوات الورقية بكثرة كالخس والخيار والجرجير، فهى أطعمة غنية بنسبة جيدة من الماء، وهذا يتسبب فى مساهمة الجسم فى الشعور بالحد من العطش.

5/ تناول الفواكه الغنية بالألياف كالبرتقال والجوافة، فهى تمد الجسم بنسبة عالية من الماء

6/ تجنب الأسماك المملحة

7/ ابتعد قدر الإمكان عن التعرض لأشعة الشمس لأنها تزيد بشكل كبير في شعورك المستمر بالعطش.

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