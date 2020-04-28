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محافظات

بسبب كورونا..اختفاء العزومات والولائم بين الأهل والجيران في رمضان بالوادي الجديد

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:43 ص
العزومات والولائم
العزومات والولائم
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منصور ابوالعلمين

يحرص العديد من أهالي الوادي الجديد وخاصة المقتدرين في شهر رمضان من كل عام  بعمل الولائم والعزومات.

وذلك ذبح العجولوالماعز وعمل سرادقات أمام المنازل؛ فضلا عن توزيع اللحوم علي الجيران.

 والأهل تعتبر هذه العادة متوارثة من الأجداد الا ان هذا العام  اختفت  هذه العادة بسبب  انتشار فيروس كوونا .

يقول عماد سبع من أهالي قرية الراشدة إن فيروس  كورونا قضي علي العادات الجميله  المتوارثه في شهر رمضان بين أهالي القرية  حيث اعتادوا عمل الولائم والعزومات في شهر رمضان حيث كانوا  يقومون بذبح العجول أو الضأن وعمل عزومات في الشوارع لاهالي القرية.

 

وأضاف سبع أن هذه العادة  كانت تنتشر في القرى والنجوع في شهر رمضان  من كل عام بشكل كبير عن المدن وتظهر هذه العادة في قري الداخلة حيث  كان يترقب معظم الأهالي من البسطاء شهر رمضان المعظم وخاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم.

وتابع أن وباء كورونا  قتل كل شيء جميل  في رمضان حتي العزومات والمودة  التي كانت تزداد بين الناس في شهر رمضان    تم القضاء عليها وسادت  الوحدة  بين الناس هذا العام .

وأضاف أن الوباء قضي علي العادات الجميله  هذا العام  لدرجة أن ثقافة موائد الرحمن انعدمت مع انها كانت  وصلت للقري والنجوع حيث كانت  كل قرية تقوم بعمل مائدة الرحمن علي قارعة الطريق.

وأشار إلى أن معظم العائلات بالقري كانت تقوم بعمل العزومات بصفه دورية في شهر رمضان والاعياد بالإضافة إلي أن صاحب العزومه  كان يقوم بإرسال وجبات للمواطنين والجيران الي منازلهم وهذا ما افتقدناه  هذا العام

وأوضح أن اهالي الوادي الجديد كانو دائمًا  حريصون علي تلك العادة سنويًا في شهر رمضان من كل عام لما لها أثر طيب على نفوس المواطنين وتعمل علي نبذ الخلافات والدعوة إلى الحب والتعاون والإخاء والمحبة الا أن هذا  ما افتقدناه هذا العام  ونسال الله  ان يرفع البلاء ويكشف الغمه عن الأمة.

العيش الشمسي نجم مائدة الإفطار في رمضان بالوادي الجديد


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