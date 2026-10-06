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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكرى حرب 1973 .. محمود ياسين أيقونة انتصارات أكتوبر الفنية

محمود ياسين
محمود ياسين
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى انتصار أكتوبر المجيدة التى تعد ملحمة تاريخية يصعب تكرارها استطاع القيام بها الجيش المصري ليلقي درسا قاسيا للعدو الإسرائيلي. 

ويعد الفنان محمود ياسين أيقونة من أيقونات أفلام حرب أكتوبر المجيدة حيث قدم عددا من الأعمال الوطنية التى ستظل خالدة فى وجدان المشاهد العربى بشكل عام والمصرى بشكل خاص.

ونرصد الأعمال الوطنية التى قدمها محمود ياسين طوال مسيرته الفنية.

أغنية على الممر 

بدأ تألق محمود ياسين مع الأفلام الوطنية عام 1972 ببطولة فيلم "أغنية على الممر" أثناء حرب الاستنزاف للمخرج علي عبدالخالق، والذي تدور أحداثه حول 5 جنود محتجزين في ممر بالصحراء بعد أن يتم استهداف جميع زملائهم بالكتيبة ويستشهدون جميعهم، ينقطع الخمس جنود عن العالم تمامًا، وترصد أحداث الفيلم حياة كل واحد منهم، حتى تستهدفهم طائرات العدو مرة أخرى ويستشهد 3 منهم.

أحداث الفيلم من تأليف علي سالم ومن إخراج علي عبدالخالق، ومن بطولة محمود مرسي ومحمود ياسين وصلاح قابيل وصلاح السعدني ومديحة كامل.

الوفاء العظيم 

أما فيلم "الوفاء العظيم" والذي أنتج بعد عام واحد فقط من حرب السادس من أكتوبر فشارك ياسين البطولة كل من نجلاء فتحي وكمال الشناوي ومن إخراج حلمي رفلة، وتدور أحداثه حول قصة حب يتخللها أحداث حرب أكتوبر وتنتهي أحداثه بانتصار أكتوبر وعودة الحبيبن اللذين فرقتهما الكثير من الأحداث الدرامية.

بدور 

بينما فيلم" بدور" أنتج عام 1974، وشاركت نجلاء فتحي الفنان محمود ياسين البطولة، إذ تدور أحداثه حول شابة تقوم بالنصب والاحتيال، حتى يتعرف عليها" صابر"، الذي أدى دوره ياسين ويساعدها في العيش بشرف، وتتخلل الأحداث حرب أكتوبر حيث يتم تجنيد "صابر" في الجيش خلال تلك الفترة، الفيلم من إخراج نادر جلال.

الرصاصة لا تزال فى جيبى 

وعن الفيلم الأشهر" الرصاصة لاتزال في جيبي" قال محمود ياسين فى تصريحات سابقة إنه تم التصوير في كافة المناطق الحقيقة التي جرت فيها وقائع الحرب وقتها وهي محافظات القناة" السويس" و" بورسعيد" و" الإسماعيلية" تحت إشراف قيادات الجيش المصري وقتها، والذين تابعوا كافة عمليات التصوير ، وتدور أحداثه حول المجند الشاب" محمد" الذي يعود من غزة عقب نكسة 1967، وتربطه علاقة عاطفية بابنة عمه" فاطمة"، الفيلم قصة إحسان عبدالقدوس والاخراج لـ حسام الدين مصطفى وشاركه البطولة كل من نجوى إبراهيم وحسين فهمي ويوسف شعبان.

الظلال فى الجانب الآخر 

أما فيلم" الظلال في الجانب الآخر" فقد شاركه البطولة نجلاء فتحي ومديحة كامل ومن إخراج خالد شعث، تدور أحداث الفيلم حول علاقة حب بين بطلي العمل" محمد" و" روز" وتلقي ظلال السياسة وقتها وأجواء الحرب نفسها على هذه القصة.

حائط البطولات 

بينما يعد فيلم" حائط البطولات" آخر أفلام ياسين التي أرخت لحرب السادس من أكتوبر، وأكثر جدلًا حيث ظل حبيس الأدراج لم يعرض على الجمهور لسنوات طويلة، حيث أثار الكثير من الجدل، الفيلم الذي أنتج في نهاية التسعينيات، ويتناول الفيلم فترة الاستنزاف قبيل نصر أكتوبر ويلقي الضوء على دور القوات المسلحة المصرية في الإعداد للحرب بداية من بناء حائط الصواريخ وإسقاط الطائرة الإسرائيلية كوزرا وغيرها من الأحداث الهامة".

أما بطولة الفيلم فكانت لـ محمود ياسين وفاروق الفيشاوي وأحمد بدير وحنان ترك، ومن إخراج محمد راضي، وقد أثيرت الكثير من الشائعات حول منع عرض الفيلم لسنوات طويلة، حيث أكد البعض أن الرئيس الأسبق حسني مبارك هو من قام بمنع الفيلم من العرض لعدم إبراز دوره في الحرب بالشكل اللائق.

حرب أكتوبر محمود ياسين فيلم الوفاء العظيم فيلم الظلال في الجانب الآخر فيلم حائط البطولات فيلم الرصاصة لا تزال فى جيبي

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