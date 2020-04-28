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رياضة

مطالب ويليان تهدد صفقة انتقاله إلى أرسنال في الصيف

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:51 ص
ويليان
ويليان
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محمد رشاد
كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مطالب لاعب فريق تشيلسي، ويليان، قد تعرقل خطوة انتقاله إلى صفوف فريق آرسنال خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب البرازيلي مع البلوز، في يونيو المقبل.

وأكد ويليان، في تصريح سابق، فشل توصله إلى اتفاق مع مسؤولي تشيلسي بشأن تجديد عقده بسبب اختلافهما حول مدته.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن آرسنال يتطلع إلى التعاقد مع ويليان في الميركاتو الصيفي المرتقب.

وأوضحت أن المدرب مايكل أرتيتا يرى أن ويليان سيكون البديل المناسب للجابوني بيير إيميريك أوباميانج، المتوقع رحيله نهاية الموسم الحالي.

وأشارت إلى إنه رغم ذلك، فإن تلك الصفقة قد لا تتم في النهاية، بسبب المطالب المالية لويليان.

وأفادت بأن ويليان يريد عقدًا لمدة 3 سنوات مع آرسنال، مقابل حصوله على راتبه الحالي الذي يقدر بـ 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وأكدت الصحيفة، أن إدارة آرسنال تشعر بحالة من التردد تجاه الموافقة على مطالب ويليان، خاصة إنه سيبلغ 32 عامًا في شهر أغسطس المقبل.

وحسب الصحيفة أيضًا، فإن وكيل ويليان يُعد شخصية مؤثرة في آرسنال بشكل متزايد في العام الماضي، حيث نجح في إتمام صفقة ديفيد لويز وسيدريك سواريس لصالح الجانرز.

ويسعى وكيل ويليان إلى تأميل صفقة مربحة للبرازيلي الذي قد يوافق على فكرة تخفيض مطالبه المالية في ظل رغبته في البقاء في لندن.
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