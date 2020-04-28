AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شيكابالا يهنئ هشام ماجد بعيد ميلاده

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:42 ص
محمود عبد الرزاق
محمود عبد الرزاق شيكابالا
Advertisements
محمد رشاد
هنأ محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الفنان هشام ماجد بعيد ميلاده، متمنيًا له مزيد من الصحة والسعادة.
 
وشارك الفهد الأسمر متابعيه على استورى الانستجرام الخاص به، بصورة تجمعه مع هشام ماجد وهشام محمد الشهير بـ"شيكو" والذى ظهر فى الصورة مرتديًا الزى الفرعونى على هيئة قميص الزمالك، معلقًا عليها: "عيد ميلاد سعيد أخويا هشام ماجد".

وكان شيكابالا، أكد أن قرار تقليص عدد الأجانب بالدوري المصرى، صعبًا للغاية، مضيفًا: "القرار صعب في هذا التوقيت، فهناك أكثر من لاعب أجنبي يمثل عنصر أساسي داخل فريقه ومن الصعب تركه أو التخلي عنه الاّن".
 
وأوضح: "من الممكن أن يطبق هذا القرار ولكن على المدى البعيد ولكن من الصعب تطبيقه مع نهاية الموسم الحالي".
 
فيما قال محمود شيكابالا، نجم الزمالك، أنه ارتدى القميص رقم 10 مع كل الفرق التي لعب بها حبًا في أحمد الكاس نجم الفريق الأبيض والكرة المصرية السابق.
 
وأضاف: "أحمد الكأس موهبة كبيرة في الكرة المصرية لم تحصل على حقها، وإن لعب وهو في سنه هذا سيتألق ويقدم مستويات رائعة".
 
كما أعرب محمود شيكابالا، عن عشقه لـ أحمد الكأس، معترفا: أحمد الكاس هو السبب الرئيسي في تشجيعه للزمالك.
 
وأتم حديثه:" الكاس كان في حتة تانية خالص، ولاعب تاريخي من الصعب تكراره، انه لاعب متكامل".
شيكابالا يهنئ هشام ماجد بعيد ميلاده
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل مواجهة الترجي التونسي.. الزمالك يحتفل بـ عيد ميلاد شيكابالا

شيكابالا.. العمر عدى ولا لمحته

بمناسبة عيد ميلاده الـ34.. هذا سر عشق المصريين لـ شيكابالا.. وقصة هذا اللقب

أخبار الزمالك.. كارتيرون يمدد الراحة السلبية للفريق.. ولجنة الاستئناف تصدم اللاعبين

شيكابالا: ارتديت القميص رقم 10 حبا في أحمد الكأس

شيكابالا: تقليص عدد الأجانب في الدوري قرار صعب

ترشيحاتنا

تعرف على السيارة الإيطالية الفاخرة المزيفة فى الصين.. صور

شوبير يكشف بنود عودة الدوري المصري يوليو المقبل..فيديو

تقاير: هاني أبوريدة يفاجئ الجميع وينوي الترشح لـ رئاسة الكاف

البلطجة والتجمهر ومخالفات البناء .. الحكومة: إحالة 13 جريمة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ

علاج سحري من مطبخك لتورم لدغ الناموس

سعر غير متوقع لـ جمبسوت أمينة خليل في برنامج رامز جلال.. صور

AdvertisementS

أخبار النادي الأهلي.. 8 قرارات مهمة من مجلس الخطيب.. بالأسماء.. 14 لاعبا تحت مفرمة الرحيل

مرضيش يطلع معاه في البرنامج.. خالد الغندور يشكو طارق حامد لـ مرتضى منصور

أحمد عادل: الخطيب ينهي أي صفقة في 18 ثانية.. وبيراميدز له تأثير سلبي على الدوري

أخبار الزمالك.. الغندور يشعل أزمة بين طارق حامد ومرتضى منصور.. بنشرقي يقترب من الرحيل

شوبير يكشف بنود عودة الدوري المصري يوليو المقبل..فيديو

حسام حسن يكشف كواليس انضمامه لـ الأهلي وسر رحيله المفاجئ.. فيديو

تقاير: هاني أبوريدة يفاجئ الجميع وينوي الترشح لـ رئاسة الكاف

لا يوجد أفضل من الأهلي والزمالك.. الحاج ضيوف يوضح تأثير ساديو ماني على أداء محمد صلاح

نجم الأهلي السابق: حسام البدري سبب رحيلي عن القلعة الحمراء

أنا الكابتن 1.. القائد التاريخي لـ بتروجت: أخطأت في بداياتي.. وكنت قريبا من الأهلي في 2009

أبرزهم محمد صلاح وميدو .. روما يستعيد ذكريات لاعبيه العرب.. فيديو

أخبار الرياضة السعودية.. جوميز يقترب من الرحيل عن الهلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في رمضان.. نظام دايت ينقصك 10 كيلو من وزنك

بالدولار.. تعرف على سعر سلسلة النمر لـ ياسمين صبرى والجمهور: مبتقلعهاش

الأكثر فخامة.. رولزرويس جوست 2021 تظهر في شكلها المتوقع..صور