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فن

يوسف الشريف يتصدر ترند تويتر بسبب مسلسل النهاية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:42 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر هاشتاج #النهاية_يوسف_الشريف ، موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ بسبب الدور العظيم الذي يقوم به الفنان يوسف الشريف في مسلسل النهاية.

ويحكي المسلسل عن التكنولوجيا الفائقة و الرائعة ،و عن أحداث في عام 2120 بالقدس فيحاول مهندس البحث عن حل لأزمة الطاقة و القيود التي يفرضها النظام علي الشعب ، و لكن يتغير كل شئ خلال احداث المسلسل.

وجاءت التعليقات من رواد تويتر ، ما بين "اصنع روبوت يحتضنك خلال النوم للقضاء على الأرق.. عايزة روبوت زي ده.. المسلسل رائع بجد.. تمثيل يوسف الشريف أبهرني.. أول مرة أشوف مسلسل بالابداع ده.. شابووه يوسف الشريف علي المجهود الرائع ده"

و يعرض مسلسل النهاية علي قنوات اون اي و اون دراما
 
و يشارك في المسلسل كل من الفنان يوسف الشريف ، عمرو عبدالجليل ،سهر الصايغ ،أحمد وفيق ، ناهد السباعي،محمد لطفي ، محمود الليثي ، سوسن بدر ،سارة عادل ،محمد العمروسي و عبدالرحيم حسن .و من إخراج ياسر سامي و المخرج المنفذ محمد الطحاوي .
و تأليف عمرو سمير عاطف .

و تدور أحداث المسلسل حول إطار حركي و درامي و تشويق و إثارة و خيال علمي .
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