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أخبار العالم

اليابان تسجل 191 إصابة جديدة بكورونا و25 حالة وفاة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:58 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت وزارة الصحة اليابانية عن تسجيل 191 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و25 وفاة في جميع أنحاء البلاد. 

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 1428، والوفيات إلى 389، بينهم 712 إصابة و13 وفاة مرتبطة بسفينة Diamond Princess السياحية.

وارتفع عدد الحالات المؤكدة من الفيروس في اليابان في الشهر الماضي، محطمًا الآمال في أن الاستجابة الأولية للحكومة للفيروس نجحت في السيطرة على انتشاره.

وأعلنت اليابان يوم الأحد الماضي عن 199 حالة إصابة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة.

ولا تزال اليابان تكافح من أجل عدم تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.
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