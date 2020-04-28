ألمانيا تعلن تسجيل 163 حالة وفاة بكورونا و1144 إصابة جديدة

أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 163 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، كما كشفت عن تسجيل 1144 حالة إصابة جديدة بالفيروس.





وأعلنت السلطات الألمانية، أمس الإثنين، وفاة 110 حالة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.





وقالت السلطات الألمانية إنها سجلت 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





وتظاهر عشرات الأشخاص، في العاصمة الألمانية برلين احتجاجا على القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وطالب أكثر من ألف متظاهر في برلين باستعادة حريتهم منتقدين "الحبس" الذي يواجهونه جراء إجراءات الإغلاق والحجر المفروضة لمواجهة تفشي وباء كورونا.





من جانبها أعلنت الشرطة اعتقال نحو 100 شخص بالقرب من ساحة روزا لوكسومبورج.