شاهد.. محمد رجب يشارك جمهوره بصورة من مسلسل الاختيار





وعلق محمد رجب على الصورة قائلا "الاختيار".





وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالآتي:





المحترم - احلى فنان - عالمى





مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.





تدور أحداث المسلسل حول قصة وفاة العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏





نشر الفنان محمد رجب صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".