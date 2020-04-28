شاهد.. محمد رجب يشارك جمهوره بصورة من مسلسل الاختيار

نشر الفنان محمد رجب صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وعلق محمد رجب على الصورة قائلا "الاختيار".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالآتي:
المحترم - احلى فنان - عالمى
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.
تدور أحداث المسلسل حول قصة وفاة العقيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.