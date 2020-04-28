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تخفيضات 25%.. أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:34 ص
السلع الغذائية بالمجمعات
السلع الغذائية بالمجمعات الإستهلاكية
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هاجر إبراهيم
قال هشام عبد المنعم حسن، مدير عام المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين: إنه حاليا بوزارة التموين هناك أكثر من 1300 سلعة بالمجمعات الاستهلاكية، مشيرا إلى أن جميعها أقل من السوق الخارجى بنسبة 25 إلى 30 %.


وأضاف "عبد المنعم" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة التموين تبذل قصارى جهدها فى تخفيض الأسعار فى المجمعات عن السوق الخارجى للسيطرة على أسعار السوق كله.، موضحا أن هناك قسم لليميش بالمجمعات الاستهلاكية أقل من سعر السوق الخارجى بنسبة 25 إلى 30%، حيث إنه متوفر حتى يوم 10 مايو.

وأفاد أن نسب المنتجات الغذائية الموجودة فى المجمعات الإستهلاكية لا تتعدى ال25%، مثل الدواجن البرازيلية بسعر 37 جنيها للكيلو واللحوم المستوردة بسعر 63 جنيها؛ إضافة إلى اللحوم السودانية بسعر 85 جنيها للكيلو، ولحوم برازيلية يتم ذبحها فى مصر وتعتبر مثل اللحوم المصرى تماما بسعر 100 جنيه للكيلو.


ولفت أن سعر الدقيق فى المجمعات الإستهلاكية 6.5 جنيه، بالإضافة إلى منظومة التموين والخبر، لافتا إلى أن جميع السلع متوفرة من أول ألى أخر شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن السلع الغذائية تشهد إقبال كبير عليها خلال شهر رمضان، حيث قامت الدولة بضخها إلى العديدة من المحلات التجارية، مضيفا إلى أن الكميات أكثر من مضاعفة بالنسبة للسلع الرئيسية ولا يوجد نواقص فى أى سلعة.
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