AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ولاد إمبابة الحلقة 5.. فريدة سيف النصر ترهن توزيع الميراث بالعثور على أبنائها

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:42 ص
ولاد امبابة
ولاد امبابة
Advertisements
أحمد إبراهيم
شهد مسلسل ولاد إمبابة الحلقة 5 تطورا جديدا في الأحداث حيث يبحث ولاد إمبابة ، عن المحامى الذى يمتلك الوصية الخاصة بوالدهم من أجل توزيع الميراث. 

وترفض إمبابة "فريدة سيف النصر" أن يتم توزيع الميراث إلا إذا عثرو علي باقي اشقائهم، حيث أنها أنجبت الكثير من الأطفال، وكانت تتركهم لآبائهم دون معرفة شيء عنهم. 

وإستمر "ولاد إمبابة" في رحلة البحث عن المحامي، وتم العثور علية، فانقضوا عليه، لمعرفة الوصية، ولكن سرعان ما تواصلت فريدة سيف التصر مع المحامي وأخبرتة أن لا يعطي أحد الوصية، إلا بعد أن يجتمع ولاد إمبابة وبذلك تجبرهم علي البحث عن إخوانهم. 

ويشارك في مسلسل "ولاد إمبابة".. بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

راندا البحيري أحدث المنضمين لفريق عمل ولاد إمبابة

لطفي لبيب ينضم إلى فريق ولاد إمبابة

سمير غانم محامٍ في مسلسل ولاد إمبابة

لطفي لبيب زوج برلنتي فؤاد في مسلسل ولاد إمبابة

انضمام المطرب عمر كمال لمسلسل ولاد إمبابة

هل ارتبط مطرب أغنية عود البطل بالراقصة جوهرة ؟

ترشيحاتنا

منع طبيبة من رؤية طفليها لمدة 19 يومًا بسبب أزمة فيروس كورونا.. تفاصيل

أبرز أخبار التوك شو: مرتضى منصور يخصم نصف مليون جنيه من لاعبيه حال الظهور مع رامز.. وأحمد موسى يقتبس جملة المنسي الشهيرة

بيزنس خفي ونتائج مغلوطة.. البرلمان يرفض إتاحة تحليل كورونا بالمعامل الخاصة

موقع مهم لمعرفة تاريخ السيارة والكشف عليها.. ومعلومات عن فائدة رقمي الشاسيه والموتور

في ذكرى ميلاده.. قصة طلاق نور الشريف وبوسي

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28-4-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منع طبيبة من رؤية طفليها لمدة 19 يومًا بسبب أزمة فيروس كورونا.. تفاصيل

باليورو.. سعر حقيبة أمينة خليل فى برنامج رامز جلال

اتهموا في عقيدتهم فبالغوا باحتفالهم برمضان.. الفاطميون من ابتدعوا موائد الرحمن والياميش والكنافة