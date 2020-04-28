طريقة تحضير الكنافة بالمانجو والكريمة مثل المطاعم

"الكنافة بالمانجو" أصبحت حلم دائم يراود عشاق الحلويات خاصة الشرقية، ومع انتشار موضة الكنافة بالمانجو في المطاعم ومحلات الحلويات ولكن بسعر مرتفع، أصبح من الأفضل تعلم تحضيرها في المنزل بسهولة ، وهو ما سنتعرف عليه اليوم مع أسرار الشيف نجلاء الشرشابي فى تحضير الكنافة بالمانجو مثل الجاهزة.





تكات تحضير الكنافة بالمانجو:





- قبل البدء في تحضير الكنافة بالمانجو يجب أن تفتت الكنافة جيدًا ولا تترك كاملة حتى يسهل تناوله وتقطيعها فيما بعد مع المانجو.

- يجب الانتباه لعدم زيادة مقدار السكر البودرة الذي تفرك به الكنافة في البداية عند تحضيرها كديسك أو محمرة، حتى لا يزداد سكرها مع إضافة الشربات وقطع المانجو بعد التسوية والتقديم.





- لزيادة مذاق المانجو في الكنافة يحضر شربات مانجو مركز حتى تتشربه الكنافة جيدًا قبل تزيينها بالكريمة والمانجو، ومقاديره كالتالي :





2 كوب سكر

كوب مياه

كوب عصير مانجو

عصرة ليمون





يحضر الشربات بالطريقة المعتادة بالمياه والسكر وعندما يعقد يضاف له عصير المانجو ويترك على النار ليعقد ويثقل قوامه ثم تسقى به الكنافة قبل التزين.



