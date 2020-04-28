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اقتصاد

بعد انخفاض مؤشر نيكي 0.1%.. أسهم اليابان تلتقط أنفاسها بعد ارتفاع قوي

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:41 ص
اسهم اليابان
اسهم اليابان
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وكالات

انخفض المؤشر نيكي 0.1 بالمئة ليغلق عند 19771.19 نقطة بعد يوم من صعوده 2.7 بالمئة وقبيل عطلة يوم شوا غدا الأربعاء.


وقفز سهم ايبدن 15.1 بالمئة بعدما توقعت الشركة المصنعة للمكونات الإلكترونية زيادة في الربح التشغيلي بنسبة 37.2 بالمئة للسنة المالية الحالية حتى مارس 2021.


وصعد سهم رينيساس الكترونيكس كورب 7.7 بالمئة بعدما سجلت الشركة المصنعة لأشباه الموصلات للسيارات صافي ربح بقيمة 11.3 مليار ين (105 ملايين دولار) للربع بين يناير ومارس.


ونزل سهم كيوسيرا كورب 4.8 بالمئة بعدما توقعت الشركة تراجعا بنسبة 18.3 بالمئة في صافي الربح للسنة المالية الحالية المنتهية في مارس وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين.


وارتفع سهم ميراسا هولدينجز 4.4 بالمئة بعدما قدمت وحدة فوجيريبيو لخدمات التشخيص والفحص المعملي التابعة لها طلبا للحكومة لصناعة إحدى أول أدوات اختبار لفيروس كورونا في اليابان.


وصعد سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 0.5 بالمئة وزاد سهم إس.بي.آي هولدنجز للسمسرة على الإنترنت 4.2 بالمئة بفعل الإقبال على السهمين بعدما اتفقت الشركتان على تقديم خدمات مصرفية رقمية متاحة للهواتف الذكية.


وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة إلى 1449.15 نقطة.

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