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حوادث

مد أجل الحكم على ١٦ متهما في قضية جبهة النصرة لـ ٢٧ مايو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:42 م
محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة
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أحمد مهدي
قررت الدائرة ٥ إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، مد أجل الحكم على 16 مُتهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جبهة النصرة"، لجلسة ٢٧ مايو، لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم و الدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى و محمد الجمل و جمال أحمد.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر.
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