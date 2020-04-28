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حوادث

أماكن الزحمة.. الحالة المرورية للطريق الدائري بالقاهرة والجيزة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:48 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
شرحت مصادر الحالة المرورية على الطريق الدائري بمناطقه الهامة في القاهرة والجيزة.

وتظهر كثافات مرورية متوسطة على الطريق الدائري القادم من المريوطية حتى أعلى مناطق الكونيسة، وأعلى مناطق إمبابة بإتجاه الطريق الزراعي.

كما تظهر كثافات مرورية مرتفعة بمخرج الطريق على طريق الأوتوستراد بالمعادي في القادم من القاهرة الجديدة بإتجاه المنيب.

فيما تستقر الحالة المرورية على مناطق التجمع الخامس وأعلى طريق السويس، ومناطق السلام مرورا بمناطق المرج ومؤسسة الزكاة حتى مخرج طريق الإسكندرية الزراعي.

وكذلك تشهد الحالة المرورية على الطريق الدائري استقرار في القادم من المنيب الي المريوطية ومن ثم طريق الإسكندرية الصحراوي وصولا لمناطق أكتوبر.

كما تستقر الحالة تماما في القادم والمتجه من وإلى المريوطية حتى مناطق محور ٢٦ يوليو.
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