رئيس الوزراء الفرنسي يعلن إعادة فتح المتاجر في 11 مايو

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح المتاجر في 11 مايو باستثناء المقاهي والمطاعم.





كما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي أن وضع الكمامة سيكون إلزاميا في وسائل النقل .





وأكد رئيس الوزراء الفرنسي أن حالة الإغلاق في البلاد لا يمكن أن تستمر طويلا، موضحا أن فيروس كورونا يتراجع ببطء ولكن بانتظام.





وقال فيليب خلال كلمته أمام البرلمان، أنه لا يمكن أن يبقى البلد مغلقا بشكل دائم، وحان الوقت لاستكمال الحياة وعودتها، مؤكدا أن استمرار الإغلاق يعني مواجهة خطر الانهيار الاقتصادي.





وأشار إلى أنه يجب المعايشة مع فيروس كورونا وتعلم كيفية حماية أنفسنا، مؤكدا أن الموجة الثانية من كورونا ستكون خطيرة.



