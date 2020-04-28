AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس الوزراء الفرنسي يعلن إعادة فتح المتاجر في 11 مايو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:13 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح المتاجر في 11 مايو باستثناء المقاهي والمطاعم.

كما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي أن وضع الكمامة سيكون إلزاميا في وسائل النقل .

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي أن حالة الإغلاق في البلاد لا يمكن أن تستمر طويلا، موضحا أن فيروس كورونا يتراجع ببطء ولكن بانتظام.

وقال فيليب خلال كلمته أمام البرلمان، أنه لا يمكن أن يبقى البلد مغلقا بشكل دائم، وحان الوقت لاستكمال الحياة وعودتها، مؤكدا أن استمرار الإغلاق يعني مواجهة خطر الانهيار الاقتصادي. 

وأشار إلى أنه يجب المعايشة مع فيروس كورونا وتعلم كيفية حماية أنفسنا، مؤكدا أن الموجة الثانية من كورونا ستكون خطيرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرنسا تغلق المطاعم والكافيهات والمحلات ودور السينما

ماكرون يعلن استمرار إغلاق الحدود مع الدول الأوروبية.. واستئناف الدراسة في مايو

فرنسا: لن نضحي بأرواح المواطنين مع عودة المدارس

رئيس وزراء فرنسا: الوضع الصحي يتحسن ببطء ولم نخرج من أزمة كورونا بعد

رغم الإجراءات الصارمة للحجر الصحي في باريس.. الفرنسيون يتسوقون.. فيديو

العالم بين الانهيار الاقتصادي وموجة كورونا الثانية.. تخفيف الإغلاق أم إبقاء الوضع كما هو عليه.. النفط الأمريكي بالسالب للمرة الأولى في التاريخ.. ميركل وجونسون يحذران مما يريده ترامب

ترشيحاتنا

بريطانيا تحذر من ظهور مرض خطير غامض له صلة بـ كورونا يحصد أرواح الأطفال

أخبار السوشيال ميديا.. ياسمين عبد العزيز تمنشن لـ أحمد العوضى.. ليلى أحمد زاهر تشعل تيك توك

العراق: تفجير انتحاري في مدخل مديرية الاستخبارات في كركوك

مجدي عبدالغني ينصح مروان محسن بالرحيل عن النادي الأهلي.. فيديو

نصائح لقلي السمبوسك دون امتصاص زيت

أمل جديد لعلاج كورونا.. نجاح تجربة اللقاح البريطاني على القرود

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للسيدات.. تعرفي على أشهر أخطاء البسبوسة وطرق حلها

لوك طبيعي.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة مميزة

"القصر الملكي يفضل كيت ميدلتون".. ميجان ماركل تتحدث عن أزمتها مع الصحف البريطانية