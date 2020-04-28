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أخبار العالم

فرنسا تقرر فتح المدارس على مرحلتين.. وإلغاء الدوري

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:18 م
فرنسا تقرر فتح المدارس
فرنسا تقرر فتح المدارس على مرحلتين
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شيماء مصطفى
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الثلاثاء، فتح المدارس على مرحلتين في 11 و18 مايو المقبل.

كما أكد رئيس الوزراء الفرنسي رفض استئناف الكرة في البلاد حتى سبتمبر المقبل، وإلغاء الدوري الفرنسي لموسم 2019 - 2020.

كما قرر إعادة فتح المتاجر في 11 مايو باستثناء المقاهي والمطاعم، فضلا عن فرض وضع الكمامة إلزاميا في وسائل النقل.

وكان فيليب أكد أن حالة الإغلاق في البلاد لا يمكن أن تستمر طويلا، موضحا أن فيروس كورونا يتراجع ببطء ولكن بانتظام.

وقال فيليب خلال كلمته أمام البرلمان، إنه لا يمكن أن يبقى البلد مغلقا بشكل دائم، وحان الوقت لاستكمال الحياة وعودتها، مؤكدا أن استمرار الإغلاق يعني مواجهة خطر الانهيار الاقتصادي. 

وأشار إلى أنه يجب المعايشة مع فيروس كورونا وتعلم كيفية حماية أنفسنا، مؤكدا أن الموجة الثانية من كورونا ستكون خطيرة.
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