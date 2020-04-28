مفتي الجمهورية: من مات بـ فيروس كورونا فهو شهيد .. فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية؛ إن الشهادة رتبة عليا لا يستحقها إلا الجدير بها؛ موضحا أن من يطلق عليه لفظ الشهيد هو بعد الاصطفاء.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نور النبي» المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلا: إن الشهداء والأنبياء والصالحين في رتبة عليا؛ لافتا إلى أن الشهيد يمر في لحظة كان فيها صعوبة، وكان يقال من أجل الله والمجتمع.









وأكد: " أن اللحظة الصعبة التي يمر بها الشهيد قبل وفاته، تجعله يختار التضحية والموت في سبيل الله، مما يجعل الشهيد يستحق هذه اللقب".





وتابع "أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه وكانه يقول أنا لست حاجة لكم"، منوها أن الغريق والحريق والذي انهدم عليه البينان والذي مات بمرض في بطنه كلهم شهداء.









وأوضح: أن الذي مات بالطاعون من الشهداء، وكل من بفيروس كورونا يعتبر من الشهداء ولكن نتعامل معه في الدنيا بطريقة عادية من تغسيل وتكفين وصلاة .