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فن

حمدي المرغني عن حلقة فلانتينو اليوم: مفاجأة جديدة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:59 م
عادل إمام وحمدي المرغني
عادل إمام وحمدي المرغني
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محمد نحلة

روج الفنان حمدي المرغني لحلقة اليوم من مسلسل " فلانتينو"، ونشر صورة برفقة الزعيم عادل إمام عبر حسابه على "إنستجرام".


وكتبت:"انتظروا حلقة انهارده مفاجآت جديدة ومستني رأيكم".


شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "فلانتينو" رفض البنك منح "فلانتينو" عادم إمام، قرضا بقيمة 50 مليون جنيه، لترميم مدرسته بالدرب الأحمر بعد احتراقها.


وشهدت الحلقة، اتصال زوجة الإعلامى جميل سالم "سمير صبرى" به على الهواء، لتفضحه، وتتهمه بعدم دفع حقوقها، على الرغم من استضافته لزوجين بينهما مشاكل زوجية، ومحاولته حلها.


ورفض عاصم إبلاغ والدته بسبب طرده من العمل مع خاله فى المدرسة، وفى أثناء الحديث معه، حضر فلانتينو، ليقنعه بالعودة إلى العمل معه، .فأبلغته والدته بأنه أكل 140 ساندويتش على مدار أسبوع


"فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو.


 
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