البرنس.. محمد رمضان لـ نور اللبنانية: أحلى ضحكة في مصر

دارت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "البرنس" حيث تبدأ "علا" نور اللبنانية بالبحث عن وظيفة لتعمل بها لكي تستطيع الانفاق على نفسها ووالدتها.

وبعد عدة محاولات عادت إلى المنزل وهي حزينة لتجد رضوان البرنس في ضيافة والدتها، وسألها عن سر حزنها لتخبره بانها لما توفق في إيجاد وظيفة، لكن قاطعها رضوان وقال: "يابخت الراجل اللي هتشتغلي عنده كفاية ضحكتك دي أحلى ضحكة في مصر".

وقرر "رضوان" أن يقدم مساعدته لـ"علا" في الحصول على وظيفة حيث توسط لها عند رجلًا يُدعي "بشوي" يمتلك أحدى الشركات، بعد ان قام باصلاح سيارة عنده في الورشة الخاص به وتمكن من بيعها بمساعدة رضوان.

ويعرض مسلسل "البرنس" يوميًا على قناة "dmc" فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء، ويعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الثانية صباحًا.

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وأحمد زاهر وعبد العزيز مخيون ودنيا عبد العزيز ونجلاء بدر وروجينا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.