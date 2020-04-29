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تعليم

ننشر المستندات المطلوبة لاستخراج شهادات التخرج بجامعة القاهرة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله علي
أعلنت جامعة القاهرة، عن المستندات المطلوبة لاستخراج شهادات التخرج لطلاب الجامعة، وهي ثلاثة شهادات لدفعة تخرج أول مرة، ورسومها 230جنيه، بالإضافة إلى رسوم استلام ملف 52جنيه.

وأضافت الجامعة، أن من ضمن المستندات المطلوبة صورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر، بالإضافة إلى إخلاء طرف من من المكتبة المركزية، مع العلم أنها تفتح أبوابها الأحد والأربعاء من كل أسبوع من التاسعة صباحا وحتى الواحدة إلا ربع ظهرا.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للطلاب الوافدين يضاف إخلاء الطرف من الكلية، بالإضافة إلى عدد ثلاثة صور شخصية 6*4 مع كتابة اسم الخريج على خلفية كل صورة، وتوضع جميع المستندات المطلوبة في مظروف بلاستيك زيدون عليه؛ اسم الخريج، دور التخرج، التخصص، ورقم التليفون، التقدير.

وتابعت الجامعة، أنه يتم تقديم المستندات الخاصة بالتخرج بحضور الخريج شخصيا وفي حالة عدم وجود الخريج شخصيا يتم إحضار من ينوب عنه بتوكيل رسمي موثق من الجهات الرسمية بالشهر العقاري المصري. أنا في حالة الطلاب الوافدين يحضر توكيل من القنصلية التابع لها الخريج مع إحضار ما يثبت شخصية الخريج طبقا لقرار رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت.
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