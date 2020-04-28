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مرتضى منصور عن حبس سما المصري وحنين حسام: البلد بتنضف .. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:09 م
مرتضى منصور سما المصرى
مرتضى منصور سما المصرى
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إبراهيم القادري
قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إن مصر بها نائب عام قوى وهو المستشار حمادة الصاوى الذى يذكرنا بالقضاة العموم في الماضي.


وأضاف رئيس نادى الزمالك خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم، أن ما فعله النائب العام  في سما المصرى وحنين حسام سيجلب الكثير ممن يفعلون هذه الأفعال السيئة كما ان برنامج التيك توك اصعب من كورونا.


وأشار مرتضى منصور الى أن البلد بتنضف، كما أن الرئيس السيسي لن يترك أى شىء به إساءة لمصر.


وأمر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة مساء الأحد، بتجديد حبس المتهمة سما المصري، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.


وأعلنت النيابة العامة حبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، وشهرتها "سما المصري"  أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

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