رامز جلال في أزمة.. مرتضى منصور يقاضي «مجنون رسمي».. والأعلى لتنظيم الإعلام يجتمع بعد رصد مخالفات برنامج المقالب الأشهر في رمضان
الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:00 م
رامز مجنون رسمي
رامز جلال في أزمة
- شكوى مستشفى الصحة النفسية ضد البرنامج
- الأعلى الإعلام يجتمع لرصد مخالفات برنامج المقالب الأشهر
تعرض برنامج رامز مجنون رسمي الذي يقدمه رامز جلال خلال شهر رمضان الجاري على شاشة "إم بي سي مصر"، لحملة هجوم كبيرة، سواء على السوشيال ميديا، أو من الشخصيات العامة.
وقال محمد العمرى، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم لمناقشة شكوى مستشفى الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان بشأن البرنامج .
من جانبه، أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن اجتماع اليوم سيناقش البلاغ المقدم ضد برنامج "رامز مجنون رسمي" بشكل قانونى، ويطبق عليه قانون المجلس، وذلك بعد الاستماع لكافة آراء الأعضاء وتحليل الحلقات التي عرضت طوال الأيام الماضية.
وكانت مستشفى الصحة النفسية، طلبت من النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفتح تحقيق عاجل والتدخل الفورى لوقف عرض برنامج "رامز مجنون رسمى".
ثمن جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، بيان مستشفى العباسية الذي يحذر من برنامج "رامز مجنون رسمي"، مشددًا على البرنامج يُسيء للإعلام العربي ويهدد النشء في تكوينهم الأخلاقي.
وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن الشعوب تدفع ثمن هذه البرامج التي لا تلتزم بالمعايير الأخلاقية والمهنية والإعلامية، مؤكدًا أن التلذذ بتعذيب الضيوف ليس له علاقة بالإعلام والمهنية.
وتابع رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، أن المجلس فتح التحقيق منذ إذاعة أول حلقة للبرنامج، ولجنة الشكاوى في اجتماع غدًا لبحث اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه برنامج "رامز مجنون رسمي"، في إطار الضغط الشعبي لرفض هذا البرنامج، مع رصد المخالفات ببعض البرامج الأخرى، منوهًا بأنه سيناشد وزير الإعلام السعودي بوقف هذا البرنامج.
وأضاف مرتضى منصور، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مؤكدا أن "ما يفعله رامز فى برنامجه مع الضيوف يؤثر على سلوكيات المجتمع".
تابع "رامز بيقول انا مجنون رسمي والمجنون مكانه مستشفي الأمراض العقلية".
وفى وقت سابق، شن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما عنيفا على الفنان رامز جلال مقدم برنامج "رامز مجنون رسمى" الذى يذاع خلال شهر رمضان الكريم عبر شاشة قناة إم بى سى مصر.
وطالب مرتضى منصور فى فيديو نشره على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب"، بإيقاف البرنامج الذى يتلاعب فيه رامز جلال بحياة الضيوف فى مشهد كارثى لبرامج المقالب.
وشدد المستشار مرتضى منصور على أنه لن يسكت على أى إهانة للزمالك خلال البرنامج، مطالبا المسئولين عن الإعلام بالتحرك لإيقاف هذه المهزلة السخيفة على حد وصفه.
طالب النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بوقف البرنامج وتغريمه طبقا لقواعد المجلس الأعلى للإعلام من 500 ألف إلى مليون جنيه، نظرا لما يقدمه البرنامج من ألفاظ نابية تتنافى مع الذوق العام ومنها ما قاله للفنانة غادة عادل في أولى حلقاته "انتي يا بت" وغيرها من الألفاظ والإيحاءات الخادشة للحياء.
وأكد شرشر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن البرنامج يؤثر على سلوك الأطفال نظرا لما يحتويه من مشاهد عنف وتعذيب وسادية، تحرض الأطفال على هذه الأفعال، محذرا من التهاون مع محتوى البرنامج واستمرار عرضه، وذلك لكونه واسع الانتشار ويحقق أعلى نسب مشاهدة وتعرض، الأمر الذي يجعله أكثر تأثيرا في سلوك الأطفال والشباب.
وحذر النائب، قناة "Mbc" من استمرار عرض البرنامج، حتى لا تفقد مصداقيتها واحترامها لدى المشاهد العربي، لافتا إلى أن البرنامج ليس جديدا على رامز جلال، الذي اعتاد عمل هذه المقالب كل رمضان، لكن هذه المرة أشد وأسوأ.
وأعلن عضو لجنة الإعلام، أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوقف هذا البرنامج وغيره من التجاوزات التي تحدث في الأعمال الفنية المعروضة خلال شهر رمضان، للحفاظ على الهوية المصرية والآداب العامة للمجتمع.