رامز جلال في أزمة.. مرتضى منصور يقاضي «مجنون رسمي».. والأعلى لتنظيم الإعلام يجتمع بعد رصد مخالفات برنامج المقالب الأشهر في رمضان

وقال محمد العمرى، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم لمناقشة شكوى مستشفى الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان بشأن البرنامج .





من جانبه، أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن اجتماع اليوم سيناقش البلاغ المقدم ضد برنامج "رامز مجنون رسمي" بشكل قانونى، ويطبق عليه قانون المجلس، وذلك بعد الاستماع لكافة آراء الأعضاء وتحليل الحلقات التي عرضت طوال الأيام الماضية.





وكانت مستشفى الصحة النفسية، طلبت من النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفتح تحقيق عاجل والتدخل الفورى لوقف عرض برنامج "رامز مجنون رسمى".