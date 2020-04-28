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رياضة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يقاضي رامز جلال.. بنود عودة الدوري في مايو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:44 ص
مرتضى منصور يقاضي
مرتضى منصور يقاضي رامز جلال
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية، والتي جاءت كالتالي:


تقدم خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك، بشكوى إلى رئيس النادي، لعدم موافقة طارق حامد لاعب الفريق الأول على الظهور بالقناة.


أكد أحمد عادل نجم الأهلي السابق أن مكاملة محمود الخطيب أسطورة القلعة الحمراء تُنهي أي صفقة للفريق خلال 18 ثانية .


كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مقترح "تقييم المخاطر" الحاسم في عودة الدوري المصري.


أكد الحاج ضيوف، أسطورة منتخب السنغال ونادي ليفربول الإنجليزي ، أن جميع لاعبي منتخب مصر أصدقائه، ويتحدث معهم بصفة مستمرة ، قبل أن يعلن اعتزاله الدولي عام 2008.


تحدث أسامة حسني مهاجم الأهلي الأسبق عن مباراة القمة التاريخية أمام الزمالك في نهائي كأس مصر والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 4-3.


قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن ما يفعله رامز فى برنامجه مع الضيوف يؤثر على سلوكيات المجتمع، مؤكدا أنه تقدم ببلاغ رسمي لوقف برنامج رامز جلال.
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