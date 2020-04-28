شوبير يكشف بنود عودة الدوري المصري يوليو المقبل..فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مقترح "تقييم المخاطر" الحاسم في عودة الدوري
المصري.
وأضاف شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن اللجنة الطبية وافقت على 8 بنود من أجل عودة النشاط من جديد والتي جاءت كالتالي :-
-إجراء الكشف الطبي على اللاعبين
-عزل اللاعبين في فنادق خاصة.
-وضع فرد في كل غرفة خاصة به دون تواجد
آخرين معه .
-تناول الطعام الخاص به داخل الغرفة لعدم التجمع .
- تناول الأدوات الطبية الخاصة باللاعبين .
- خوض التدريبات في أماكن عامة دون التواجد في أماكن مغلقة .
- عدم التلاحم في خوض التدريبات
-تعقيم الأجهزة الطبية للاعبين في حالة الطوارئ .
وأوضح أن اتحاد الكرة قدم اقتراح بعودة الدوري يوليو المقبل مع اتخاذ كافة
الاجراءات المسبوقة .