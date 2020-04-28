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رياضة

شوبير يكشف بنود عودة الدوري المصري يوليو المقبل..فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:10 ص
حسام الحارتي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مقترح "تقييم المخاطر" الحاسم في عودة الدوري المصري.


وأضاف شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن اللجنة الطبية وافقت على 8 بنود من أجل عودة النشاط من جديد والتي جاءت كالتالي :-

-إجراء الكشف الطبي  على اللاعبين

-عزل اللاعبين في فنادق خاصة.

-وضع فرد في كل غرفة خاصة به دون تواجد آخرين معه .

-تناول الطعام الخاص به داخل الغرفة لعدم التجمع .

- تناول الأدوات الطبية الخاصة باللاعبين .

- خوض التدريبات في أماكن عامة دون التواجد في أماكن مغلقة .

- عدم التلاحم في خوض التدريبات

-تعقيم الأجهزة الطبية للاعبين في حالة الطوارئ .

وأوضح أن اتحاد الكرة قدم اقتراح بعودة الدوري يوليو المقبل مع اتخاذ كافة الاجراءات المسبوقة .

 

 

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