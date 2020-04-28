الحاج ضيوف: تمنيت اللعب بجوار الماجيكو.. ولو كان برازيليًا لأصبح أفضل لاعبي العالم.. فيديو

أكد الحاج ضيوف، أسطورة منتخب السنغال ونادي ليفربول الإنجليزي ، أن جميع لاعبي منتخب مصر أصدقائه، ويتحدث معهم بصفة مستمرة، قبل أن يعلن اعتزاله الدولي عام 2008.





وأضاف ضيوف خلال تصريحاته ببرنامج "الدرجة التالتة"، المُذاع عبر قناة "أون سبورت 2"، اليوم: "لاعبو المنتخب المصري كلهم أصدقائي، أتحدث مع أحمد حسام ميدو ومحمد أبو تريكة كل يوم".





وتابع: "كل الفريق المصري في جيلي وما قبله أحبهم، وأحب حسام حسن، وكان النموذج المثالي بالنسبة لي، وأعشق الخطيب، لأنني كلاعب محترف كنت أتعلم منهم جميعًا، لأنهم يمثلون فخر الكرة الإفريقية".





اختتم: "مصر بالنسبة لي أحد أفضل أكاديميات كرة القدم في العالم، وأبو تريكة "الماجيكو" أحد أهم اللاعبين الذين كنت أتمنى أن ألعب بجوارهم، ولو كان برازيليًا لبات أفضل لاعبي العالم".