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رياضة

الحاج ضيوف: تمنيت اللعب بجوار الماجيكو.. ولو كان برازيليًا لأصبح أفضل لاعبي العالم.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:50 ص
الحاج ضيوف وابو تريكه
الحاج ضيوف وابو تريكه
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محمد رشاد
أكد الحاج ضيوف، أسطورة منتخب السنغال ونادي ليفربول الإنجليزي ، أن جميع لاعبي منتخب مصر أصدقائه، ويتحدث معهم بصفة مستمرة، قبل أن يعلن اعتزاله الدولي عام 2008.

وأضاف ضيوف خلال تصريحاته ببرنامج "الدرجة التالتة"، المُذاع عبر قناة "أون سبورت 2"، اليوم: "لاعبو المنتخب المصري كلهم أصدقائي، أتحدث مع أحمد حسام ميدو ومحمد أبو تريكة كل يوم".

وتابع: "كل الفريق المصري في جيلي وما قبله أحبهم، وأحب حسام حسن، وكان النموذج المثالي بالنسبة لي، وأعشق الخطيب، لأنني كلاعب محترف كنت أتعلم منهم جميعًا، لأنهم يمثلون فخر الكرة الإفريقية".

اختتم: "مصر بالنسبة لي أحد أفضل أكاديميات كرة القدم في العالم، وأبو تريكة  "الماجيكو" أحد أهم اللاعبين الذين كنت أتمنى أن ألعب بجوارهم، ولو كان برازيليًا لبات أفضل لاعبي العالم".
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