بعد ردود أفعال الجمهور للحلقة الخامسة من "الاختيار" أمير كرارة يوجه الشكر لمحمد إمام .. شاهد

نشر النجم امير كرارة مجموعة صور من الحلقة الخامسة لمسلسل الاختيار على حسابه الشخصى لموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .
وكتب معلقًا على الصور :" غربل الكمين يا منسي رحم الله شهداء الوطن (شكرا محمد امام)
وتفاعل معه عدد كبير من متابعينه بالتعليقات وجاء ابرزها كالاتي:
شابو سيادة العقيد منسي وبرافو والله
شكرا يا قائد والله نفسنا نموت زيهم
عظمة دمعت والله
وظهر الفنان محمد إمام ضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، الذى بدأ عرضه أول شهر رمضان، ويحكى سيرة شهيد الصاعقة البطل أحمد المنسى، ويقوم ببطولته النجم أمير كرارة، وجسد "إمام" دور ضابط فى سلاح الصاعقة.
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.