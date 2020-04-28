بعد ردود أفعال الجمهور للحلقة الخامسة من "الاختيار" أمير كرارة يوجه الشكر لمحمد إمام .. شاهد





نشر النجم امير كرارة مجموعة صور من الحلقة الخامسة لمسلسل الاختيار على حسابه الشخصى لموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .





وكتب معلقًا على الصور :" غربل الكمين يا منسي رحم الله شهداء الوطن (شكرا محمد امام)





وتفاعل معه عدد كبير من متابعينه بالتعليقات وجاء ابرزها كالاتي:





شابو سيادة العقيد منسي وبرافو والله





شكرا يا قائد والله نفسنا نموت زيهم





عظمة دمعت والله





وظهر الفنان محمد إمام ضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، الذى بدأ عرضه أول شهر رمضان، ويحكى سيرة شهيد الصاعقة البطل أحمد المنسى، ويقوم ببطولته النجم أمير كرارة، وجسد "إمام" دور ضابط فى سلاح الصاعقة.











