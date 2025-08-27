بدلاء الزمالك يخوضون تدريبات قوية استعدادا لمواجهة وادي دجلة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة فاركو الأخيرة في مسابقة الدوري، تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة وادي دجلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وبعد ذلك خاضت هذه المجموعة تدريبات فنية وخططية تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني، استعدادًا للقاء المقبل قبل خوض تقسيمة مصغرة، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة وتصحيح الأخطاء.

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.