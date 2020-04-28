وزير الشباب والرياضة يصدم المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة ويؤكد: الدوري على محافل العودة.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه تم إعادة الرياضيين العالقين بمختلف دول العالم خلال الفترة الحالية .

وأضاف صبحي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه تم الاجتماع مع رئيس اللجنة الأوليمبية والخماسية لبحث آليات عودة النشاط الرياضي بشكل عام خلال الفترة القادمة.

وأكد أنه تلقى سيناريوهات عودة النشاط الرياضي من اتحاد الكورة مضيفا أنه ينتظر تصور عودة النشاط في كافة الاتحادات استعدادا لأولمبياد طوكيو .

وأوضح أنه سيناقش مع اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني خطاب الكاف للرد على مصير حسم الدوري المصري .

واشار أشرف صبحي إلي تعامل الوزارة مع اللجنة الخماسية المؤقتة بمرونة في كافة الملفات المتواجدة .

وتابع :" فيروس كورونا تسبب في عدم عقد جمعية عمومية لاعتماد اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة المصري.

وقال: "اتحاد الكرة القدم ليس ذو طبيعة خاصة وفقا للقانون المصري رقم "71" ولمدة سنة واحدة".