AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أحدها يخص مصر.. حكومة السعودية تعلن 12 قرارا جديدا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:47 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء الاجتماع بالفيديو مع الحكومة السعودية.


وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين، تعديل قرارات مجلس الوزراء رقم ( 490 ) ورقم (720 ) ورقم (257 )، في شأن التباحث والتوقيع على مشروعات مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية (سابقًا) وكل من : وزارة البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، ووزارة المصادر الطبيعية والبيئة في روسيا الاتحادية، ووزارة الطاقة في جمهورية بلغاريا، وذلك على النحو الوارد في القرار.


كما أصدر مجلس الوزراء السعودي 11 قرارا آخر، ثانيا، بتفويض وزير الداخلية أو من ينوب عنه بالتباحث من الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين والمحكوم عليهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.


2- تفويض وزير الخارجية ـ أومن ينوب عنه بالتباحث مع الأمم المتحدة في شأن اقتراح ما يلزم حول إجراء تعديلات على الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومن ثم رفع ما يلزم استكمال إجراءات في شأنه.


3- تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية  أو من ينوب عنه بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الفيتنامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.


4- تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أو من ينوب عنه بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.


5- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن الغذائي .


6- الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان في مجال خدمات النقل الجوي .


7- الموافقة على مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والمنظمة المركزية للسيطرة القياسية للأدوية التابعة لوزارة الصحة ورعاية الأسرة في جمهورية الهند بشأن التعاون في مجال تنظيم المنتجات الطبية .


8- الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ) في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الوقاية من الفساد .


9- الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ) في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الوقاية من الفساد .


10- تعيين الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيّان، والدكتور بندر بن محمد حجار، والدكتور  محمد بن علي آل هيازع، والدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، أعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .


11- الموافقة على تقديم خدمات الكهرباء والمياه إلى المستفيدين بحسب الإجراءات النظامية دون اشتراط أي شهادة، على أن يتحقق قبل تقديم خدمات الكهرباء من الالتزام بمتطلبات العزل الحراري إلى حين تطبيق كود البناء السعودي على جميع فئات المباني.


12-الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الرياض برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن خالد الحمودي، وعضوية كل من : الدكتور  عايض بن هادي العتيبي، والدكتور  سعد بن محمد الرشيد .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس تنسيق سعودي جزائري.. 7 قرارات في اجتماع الوزراء برئاسة الملك سلمان

بالتفاصيل.. أوامر خادم الحرمين لمجلس الوزراء السعودي بعد اجتماعٍ قصر اليمامة

10 قرارات من مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان

السعودية تفاوض الإنتربول لإنشاء مكتب إقليمي له على أراضيها

أبرزها التعاون نوويا مع الإمارات.. ملخص ما جاء باجتماعات مجلس الوزراء السعودي اليوم

ترشيحاتنا

رسالة من الله .. شيخ الأزهر يكشف عن سبب انتشار فيروس كورونا

ابنك مات راجل.. استشهاد محمد عادل إمام في الاختيار

دار الإفتاء توضح حكم إفطار العروسين حديثي الزواج في رمضان

لحظة عودة 150 من العالقين المصريين بالسعودية إلى ميناء سفاجا.. وأحمد موسى يصفق

نيويورك بوست: هذا الرجل قد يخلف كيم جونغ أون في رئاسة كوريا الشمالية

أخبار الفن.. سر صورة الشهيد المنسي وأمير كرارة.. ياسر جلال يعلق على انتقاد مقالب رامز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاث إصدارات جديدة من تويوتا كراون.. تعرف عليهم بالصور

سهلة وسريعة.. وصفة سحرية للتخلص من الهالات السوداء في دقائق

بـ بنطلون لجن.. دينا الشربيني تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد