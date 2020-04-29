شيخ الحارة كشف السر.. فريدة سيف النصر: انفعلت على فنان كبير حدفني بـ كوباية.. فيديو

روى شيخ الحارة، كواليس خناقة جمعت الفنانة فريدة سيف النصر مع فنان شهير.





وقال شيخ الحارة: "الفنان الكبير طلبك في فيلم ولما رو حتي له حدفك بالكوباية وطلعك على المسرح وسخر منك".





وردت الفنانة فريدة سيف النصر في حوارها مع إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس" :" قائلة:" القصة دي حقيقية، وفي فترة احترمت فنان كبير وطلبني في شغل وكنت سعيدة بهذا العمل وحدث الموقف السخيف".





وتابعت فريدة سيف النصر:" انا مش بنسى الحلو والوحش والموضوع مكنش هزار على الإطلاق وبعد الموقف ده قليت أدبي وانفعلت".



