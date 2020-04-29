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توك شو

شيخ الحارة كشف السر.. فريدة سيف النصر: انفعلت على فنان كبير حدفني بـ كوباية.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:01 ص
فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر
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هاني حسين
روى شيخ الحارة، كواليس خناقة جمعت الفنانة فريدة سيف النصر مع فنان شهير.

وقال شيخ الحارة: "الفنان الكبير طلبك في فيلم ولما روحتي له حدفك بالكوباية وطلعك على المسرح وسخر منك".

وردت الفنانة فريدة سيف النصر في حوارها مع إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس":" قائلة:" القصة دي حقيقية،  وفي فترة احترمت فنان كبير وطلبني في شغل وكنت سعيدة بهذا العمل  وحدث الموقف السخيف".

وتابعت فريدة سيف النصر:" انا مش بنسى الحلو والوحش والموضوع مكنش هزار على الإطلاق وبعد الموقف ده قليت أدبي وانفعلت".

وأكملت فريدة سيف النصر:"  شخصيتي الفنية لديها مقومات الجاذبية، وعمري ما انكرت ادواري، وعمري ما عملت مشهد فيه بوسة ولا حد مسك فيا".
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