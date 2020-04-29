شيخ الحارة كشف السر.. فريدة سيف النصر: انفعلت على فنان كبير حدفني بـ كوباية.. فيديو

روى شيخ الحارة، كواليس خناقة جمعت الفنانة فريدة سيف النصر مع فنان شهير.
وقال شيخ الحارة: "الفنان الكبير طلبك في فيلم ولما روحتي له حدفك بالكوباية وطلعك على المسرح وسخر منك".
وردت الفنانة فريدة سيف النصر في حوارها مع إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس":" قائلة:" القصة دي حقيقية، وفي فترة احترمت فنان كبير وطلبني في شغل وكنت سعيدة بهذا العمل وحدث الموقف السخيف".
وتابعت فريدة سيف النصر:" انا مش بنسى الحلو والوحش والموضوع مكنش هزار على الإطلاق وبعد الموقف ده قليت أدبي وانفعلت".
وأكملت فريدة سيف النصر:" شخصيتي الفنية لديها مقومات الجاذبية، وعمري ما انكرت ادواري، وعمري ما عملت مشهد فيه بوسة ولا حد مسك فيا".